Визит президента Ирана Хасана Роухани в Россию вызвал серьезный интерес в экспертном сообществе. Еще накануне приезда Роухани иранские СМИ распространили информацию, что на переговорах в Москве может быть обсуждена карабахская проблема. Означает ли это, что Иран попытается активнее участвовать в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном? И как еще большее сближение России и ИРИ скажется на ситуации в регионе в целом и на Азербайджане в частности?

Руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой в беседе с haqqin.az заявил, что Иран безусловно стремится к геополитическому статусу региональной державы.

«Южный Кавказ - традиционный регион соперничества Ирана с Турцией и Россией. Недавний всплеск напряженности между Ираном и Азербайджаном после визита Нетаньяху в Баку и последующий демарш Ирана с демонстрацией дружбы с Арменией - все это указывает на перехлестывающие через край амбиции.

Но пока в регионе присутствует сильная Россия, и сильный независимый Азербайджан, Тегерану сюда (в карабахское урегулирование – ред.) путь закрыт. Армения - не исламское государство, Азербайджан ближе к Турции. Хотя в будущем все может измениться», - отмечает эксперт.

«Я много раз писал, что руководство Азербайджана проводит разумную политику. Помимо экономического благополучия эта политика, направленная на взаимовыгодную региональную экономическую интеграцию и открытость, дает свои плоды и в смысле политической стабильности», - считает Алексей Неживой.

По его словам, России выгоден сильный независимый Азербайджан, а развитие интеграционных связей Ирана с Россией через территорию Азербайджана делает невыгодной политическую конфронтацию с северным соседом для Тегерана. Наоборот, чем стабильнее ситуация в Азербайджане, тем лучше.

«Политика всегда продолжение экономики, и нет более надежного средства для политической стабильности, чем экономическая выгода, а она для того же Тегерана к тому же еще и не имеет других альтернатив, так как с других сторон его как взаимовыгодного экономического партнера явно не рассматривают», подчеркнул Неживой.