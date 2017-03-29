 

Вугар Байрамов: «Нам не нужно увеличение поставок продукции из Турции» эксклюзив

Автор: Отдел экономики 

Турция, Грузия и Азербайджан планируют вывести объем взаимной торговли на уровень в 20 миллиардов долларов. Такая цифра прозвучала некоторое время назад во время заседания пятого бизнес-форума в формате Турция-Азербайджан-Грузия. Возможно именно с этим связан ожидающийся в начале мая визит в Азербайджан и Грузию делегации турецкой Ассоциации экспортеров Восточного региона Черного моря.

По словам главы Ассоциации Ахмета Хамди Гюрдогана, "в 2016 году 13% от общего экспорта восточного Черноморского региона Турции пришлось на Грузию и только 1,7% на долю Азербайджана, что не отражает реальный потенциал региона".

Гюрдоган полагает, что экспорт из Восточного региона Черного моря мог бы составить не менее половины от общего экспорта Турции в Азербайджан и Грузию.

Экономист Вугар Байрамов сказал haqqin.az, что приоритетом для Турции, конечно же, является повышение экспорта в Азербайджан. «Но для нас важнее повысить экспорт и понизить импорт», - отметил он.

По словам эксперта, Азербайджан заинтересован в повышении внешнеторгового оборота с Турцией. «Однако он должен заключаться в увеличении экспорта из Азербайджана. Импорт из Турции для нас не так важен. Повышением экспорта в эту страну мы обеспечим большее поступление валюты в Азербайджан. Повторюсь, для Азербайджана сейчас важно сократить импорт и создать самостоятельное производство продуктов. Нам не нужно увеличение поставок из Турции», - отметил Байрамов.

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Вугар Байрамов: «Нам не нужно увеличение поставок продукции из Турции» эксклюзив
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