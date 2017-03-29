Дмитрий Назаров, футболист скромного клуба «Эрцгебирге Ауэ», плетущегося в самом низу турнирной таблицы 2-й Бундеслиги, стал знаменит на всю Германию.

Гол в ворота немецкой сборной, забитый Назаровым и прервавший самую длинную «сухую» серию в истории Бундесманншафт, прославил полузащитника национальной команды Азербайджана.

«В Ауэ им сейчас все гордятся, - пишет немецкий Bild. – Как ни странно, футболист «Эрцгебирге» принял участие в международном матче против сборной Германии. Мало того, 26-летний Назаров прервал рекордную серию немецкой национальной команды, не пропускавшей 678 минут подряд».

Герой вернулся во вторник в свой клуб и вновь приступил к тренировкам. А в среду вечером в фан-шопе «Эрцгебирге» будет организована автограф-сессия с участием футболиста сборной Азербайджана.

Главный тренер команды Доменико Тедеско встретил Дмитрия с распростертыми объятиями. «Я был очень счастлив. Назаров забил хороший гол, он очень хорошо управлялся с мячом», - заявил Тедеско.

Теперь у тренеров и руководства «Эрцгебирге» появилась надежда на то, что с такой игрой Назарова команда не вылетит из 2-й Бундеслиги, где она сейчас занимает предпоследнее 17-е место, отставая от спасительной 15-й позиции на 2 очка.

«Вы видели, насколько важна была для Дмитрия игра с Германией, - продолжает Тедеско. - Он вернулся к нам с высоко поднятой головой. Мы можем извлечь пользу из его нынешнего настроения».

Босс немецкого клуба Хельге Леонхардт также был на матче в Баку и вживую видел гол Назарова.

«Дмитрия поздравляли как национального героя, - говорит он. – Люди чуть не сошли с ума, когда Назаров сравнял счет. Прекрасно и то, что Дмитрий забил не с пенальти, а с игры, причем забил здорово».

Босс доволен прогрессом Назарова, которого часто критиковали в Германии. «Я надеюсь, что на этом закончатся разговоры о том, что Назаров – неудачное приобретение. Он чувствует себя комфортно в нашей команде и хочет помочь нам».

Контракт футболиста сборной Азербайджана с «Эрцгебирге» рассчитан до 2018 года. «Я не исключаю, что мы будем вести переговоры о продлении соглашения, - продолжает Леонхардт. – Но только в том случае, если мы сохраним свое место во 2-й Бундеслиге. А для этого нам нужно побольше красивых голов подобно тому мячу, который Назаров забил в ворота Германии».

Сам Назаров заявил, что после гола испытал непередаваемые ощущения и надеется, что в следующем матче «Ауэ» главный тренер доверит ему место в основном составе.

«Это особое чувство, - говорит полузащитник. - Чемпионы мира на нашем стадионе, и у меня получилось забить и сравнять счет. Не знаю, о чем я думал в тот момент. Все-таки я забил чемпионам мира, сборной страны, в которой живу я и моя семья. Никто не мог забить немцам в нашей группе. На стадионе была прекрасная атмосфера. Это продемонстрировало интерес азербайджанцев к этой игре.

Игра получилась интересной для обеих команд. Очень жаль, что проиграли. Сравняли счет, но быстро пропустили. Это шокировало нас. Было сложно изменить ситуацию. Но мы прекрасно понимаем, кто был нашим соперником на поле. Несмотря на счет, ребята покидали поле с гордо поднятой головой. Мы пропустили голы в простых моментах. В следующих матчах сыграем лучше».