«К сожалению, после того, как Гейдар Алиев уехал в Москву, как и в других областях, мы столкнулись с упадком и в хлопководстве. С каждым годом внимание к этой отрасли ослабевало, хлопковые поля уменьшались, и, к сожалению, этот процесс продолжался до последнего времени.

Мы хорошо помним первые годы независимости. Страна переживала глубокий политический, экономический и военный кризис. Те силы, что пришли к власти в первые годы независимости, вели Азербайджан к гибели, гражданской войне, массовому неповиновению. Промышленность и сельское хозяйство, можно сказать, были полностью уничтожены. Традиционные для нас виноградарство и хлопководство оказались на грани уничтожения. Но после 1993 года ситуация под руководством общенационального лидера стала стабилизироваться. Начиная с 1996 года, можно сказать, каждый год наблюдался рост экономики Азербайджана», - заявил в своей речи на выездном республиканском совещании по развитию хлопководства в Саатлы президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Однако, по словам президента И.Алиева, в начальный период руководство страны не смогло достигнуть в хлопководстве желаемых результатов: «На это было несколько причин. Первая – отсутствие в первые годы независимости достаточных финансовых средств. Сидящие здесь люди прекрасно знают, что хлопководство требует инвестиций. В то время у нас не было возможностей. Имеющиеся средства направлялись на решение неотложных проблем.

С другой стороны, в период независимости мы столкнулись с проблемой продовольственной безопасности, поскольку в советское время имелся общесоюзный промышленно-экономический комплекс. В Азербайджане развивались виноградарство, табаководство и хлопководство, увеличивалось производство фруктов и овощей. Но продовольственные товары мы получали из России, Беларуси и Украины. То есть у нас была большая зависимость от этих республик. Я считаю, что развитие хлопководства уже стало реальностью сегодня, и поворотным стал именно 2016 год.

2015 год был худшим годом для нашего хлопководства: с 18 тысяч гектаров было получено всего 35 тысяч тонн хлопка. В прошлом же году, правда, потеряв время, мобилизовав все силы, мы смогли переломить ситуацию».

Ильхам Алиев призвал создавать новые рабочие места и держать безработицу на низком уровне: «Сегодня даже в мировом масштабе Азербайджан в борьбе с безработицей считается образцовой страной, так как безработица у нас находится на очень низком уровне, и она должна оставаться на низком уровне. В некоторых соседних странах безработица уже доходит до критической отметки, кроме того, они переживают демографический кризис. У нас же население растет. С ростом населения мы должны думать о новых рабочих местах».

Глава азербайджанского государства вновь заявил об экономических успехах Азербайджана: «Считаю, что сегодня самые высокие показатели в мировом масштабе – именно наши показатели. Это отмечают и влиятельные международные структуры. Среди них самым авторитетным всемирным форумом является Давосский Всемирный экономический форум, согласно подсчетам которого экономика Азербайджана по конкурентоспособности занимает 37-е место в мировом масштабе. В мире более 200 стран. По этому параметру мы находимся на 37-м месте».

В своем выступлении президент Азербайджана также выразил свою удовлетворенность системной стабильностью, сложившейся в стране: «В Азербайджане обеспечивается стабильность. Гарантом стабильности является азербайджанский народ. Азербайджан выделяется своей политикой как в регионе, так и в мире. В Азербайджане обеспечиваются меры безопасности, общественные процессы идут в позитивном направлении, укрепляется гражданское согласие, стремительно идут экономическое развитие, развитие регионов. Сегодня мы показываем пример, как надо управлять страной. Повторяю, этот пример показываем именно мы, и, конечно, эта политика одобряется, поддерживается народом».