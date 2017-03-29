Известный армянский политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян в своем интервью ИА Новости-Армения спрогнозировал три сценария развития карабахской проблемы.

«Первый вариант я условно назову "Кипр". Конфликт есть, никто ничего не признает, но люди не стреляют. Переговоры ведутся или нет, что-то там происходит или не происходит, общаются стороны или не общаются, но никто в никого не стреляет, и ситуация существует в таком замороженном виде.

Второй вариант назовем "Израиль". Здесь конфликт существует. Эта палестинская проблема до сих пор не решена. То есть конфликт есть, есть какой-то переговорный процесс, но время от времени возникают эскалации. В израильском случае это называется "интифады", в нашем по – другому», - заявил Искандарян.

По его словам, есть и третий вариант, «о котором говорят в Азербайджане – как Хорватия решила проблему Сербской Краины». Однако, считает Искандарян, этот вариант тоже неприемлем для решения конфликта.

Между тем азербайджанский политолог Зардушт Ализаде выступает за кипрский вариант решения конфликта. "Время работает на Азербайджан, каждый год Армению покидает до 100 тысяч человек, если в 1988 году там проживало 3,5 млн. населения, то сейчас оно сократилось ровно на половину и такая тенденция сохраняется.

Экс-президент Армении Тер-Петросян говорит, что Армению через 18 лет ждет опустошение. Но даже если не 18, то пусть будет 25 лет. Эта страна на грани катастрофы. У них через 15 лет некому будет воевать и удерживать линию фронта. Поэтому, я считаю нам нужно быть терпеливыми и за это время построить сильную и развитую страну», заявил Ализаде.

По его словам, в самом Карабахе осталось от силы 50 тысяч армян. Армянская сторона в тупике. В Азербайджане же напротив, увеличивается рождаемость, доля молодого поколения растет.

«Все это играет в нашу пользу. Нет у армян перспектив. Поэтому я считаю, что через некоторое время они сами будут предлагать Азербайджану любой мир, чтобы спасти себя. Все идет к этому", - сказал он.