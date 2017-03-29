В минувшие выходные в Болгарии прошли досрочные парламентские выборы, уже третьи за последние пять лет. Их результаты позволяют главе правящей партии «Граждане за европейскую интеграцию» (ГЕРБ) Бойко Борисову вернуться на премьерский пост. Борисов опытный политик, регулярно с 2009 года возглавляющий Кабинет.

В ноябре он пообещал, что уйдет в отставку, если представительница партии на президентских выборах Цецка Цачева проиграет. Хотя в первом туре разрыв между ней и кандидатом социалистов Румен Радев был небольшой, 22% против 25,4%, во втором туре Радев ушел в отрыв и победил с результатом 59,4% проитив ее 36,2%. Борисов выполнил свое обещание. Было назначено техническое правительство и объявлены досрочные выборы. На них-то ГЕРБ и подтвердил свое лидерство, хотя нельзя сказать, что оно очень убедительное.

У «европейцев» 32,8%, в то время как социалисты (БСП) набрали 28,4%. Ни одна из ведущих политических сил не имеет возможности сформировать однопартийное правительство, и теперь предстоят коалиционные переговоры. Возможность союза между ГЕРБ и БСП стороны исключают. Впрочем, Бойко Борисов заверяет, что сможет договориться с партнерами достаточно быстро. Главный кандидат на вхождение в коалицию – «Объединенные патриоты», набравшие 8,8%. Не прочь войти в правительство и либералы из «Воля» (4,6%). Если же у Борисова ничего не получится, коалицию попытаются выстроить социалисты, что, впрочем, маловероятно. Скандальности избирательной кампании придали российская и турецкая темы. Социалистов обвиняли в их пророссийской позиции, хотя президент Радев занял очень сдержанную позицию по отношению к России, что не удивительно, учитывая его прошлое натовского генерала.

В то же время «Движение за права и свободы» (ДПС), которое отстаивает интересы турецкого меньшинства в стране, стало причиной серьезного осложнения отношений Болгарии с Турцией. За вмешательство во внутренние дела Болгарии был даже выслан турецкий дипломат, правда, не из Софии, а из провинциального Бургаса. Ответные меры предприняла и Турция.

В то же время националистическая партия «Объединенные патриоты» даже специально перекрывала пограничные переходы, чтобы проживающие в Турции болгары турецкого происхождения не могли принять участие в выборах. Тем не менее партия получила 7,75% голосов. Правда, брать ее в правительственную коалицию никто не хочет: большинство избирателей не поймут.

Сложная история двух этнических лагерей до сих пор активно разыгрывается политиками. Характерно, что не прошла в парламент «Альтернатива для болгарского возрождения» (АБВ), партия, стоящая на открыто пророссийских позициях. Георгий Пырванов из «Альтернативы» - бывший болгарский президент, с которым активно конфликтовал Бойко Борисов в свою прошлую бытность премьером.

Теперь уже точно можно утверждать, что Борисов «съел» Пырванова. Вообще следует сказать, что в политике Болгарии доминирует ориентация на собственные интересы страны, и силы, заявляющие о каких-то особых отношениях с внешними партнерами, обрекают себя на поражение или на небольшую политическую нишу. При этом не приветствуется и жесткое противостояние с Брюсселем. В этом смысле внутриболгарская ситуация мало чем отличается от подобных раскладов в других европейских странах.