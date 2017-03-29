 

Возвращение Бойко наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

В минувшие выходные в Болгарии прошли досрочные парламентские выборы, уже третьи за последние пять лет. Их результаты позволяют главе правящей партии «Граждане за европейскую интеграцию» (ГЕРБ) Бойко Борисову вернуться на премьерский пост. Борисов опытный политик, регулярно с 2009 года возглавляющий Кабинет.

Владимир Путин и Бойко Борисов

В ноябре он пообещал, что уйдет в отставку, если представительница партии на президентских выборах Цецка Цачева проиграет. Хотя в первом туре разрыв между ней и кандидатом социалистов Румен Радев был небольшой, 22% против 25,4%, во втором туре Радев ушел в отрыв и победил с результатом 59,4% проитив ее 36,2%. Борисов выполнил свое обещание. Было назначено техническое правительство и объявлены досрочные выборы. На них-то ГЕРБ и подтвердил свое лидерство, хотя нельзя сказать, что оно очень убедительное.

У «европейцев» 32,8%, в то время как социалисты (БСП) набрали 28,4%. Ни одна из ведущих политических сил не имеет возможности сформировать однопартийное правительство, и теперь предстоят коалиционные переговоры. Возможность союза между ГЕРБ и БСП стороны исключают. Впрочем, Бойко Борисов заверяет, что сможет договориться с партнерами достаточно быстро. Главный кандидат на вхождение в коалицию – «Объединенные патриоты», набравшие 8,8%. Не прочь войти в правительство и либералы из «Воля» (4,6%). Если же у Борисова ничего не получится, коалицию попытаются выстроить социалисты, что, впрочем, маловероятно. Скандальности избирательной кампании придали российская и турецкая темы. Социалистов обвиняли в их пророссийской позиции, хотя президент Радев занял очень сдержанную позицию по отношению к России, что не удивительно, учитывая его прошлое натовского генерала.

В то же время «Движение за права и свободы» (ДПС), которое отстаивает интересы турецкого меньшинства в стране, стало причиной серьезного осложнения отношений Болгарии с Турцией. За вмешательство во внутренние дела Болгарии был даже выслан турецкий дипломат, правда, не из Софии, а из провинциального Бургаса. Ответные меры предприняла и Турция.

В то же время националистическая партия «Объединенные патриоты» даже специально перекрывала пограничные переходы, чтобы проживающие в Турции болгары турецкого происхождения не могли принять участие в выборах. Тем не менее партия получила 7,75% голосов. Правда, брать ее в правительственную коалицию никто не хочет: большинство избирателей не поймут.

Сложная история двух этнических лагерей до сих пор активно разыгрывается политиками. Характерно, что не прошла в парламент «Альтернатива для болгарского возрождения» (АБВ), партия, стоящая на открыто пророссийских позициях. Георгий Пырванов из «Альтернативы» - бывший болгарский президент, с которым активно конфликтовал Бойко Борисов в свою прошлую бытность премьером.

Теперь уже точно можно утверждать, что Борисов «съел» Пырванова. Вообще следует сказать, что в политике Болгарии доминирует ориентация на собственные интересы страны, и силы, заявляющие о каких-то особых отношениях с внешними партнерами, обрекают себя на поражение или на небольшую политическую нишу. При этом не приветствуется и жесткое противостояние с Брюсселем. В этом смысле внутриболгарская ситуация мало чем отличается от подобных раскладов в других европейских странах.

200 просмотров


Старости
В России вспоминают героя, убитого армянами в Кубатлы
В России вспоминают героя, убитого армянами в Кубатлы
Наша погода
Сегодня 14° / 6°
30 Март 14° / 8°
31 Март 12° / 4°
1 Апр 7° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7201 AZN
1 EUR   =   1.8691 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Возвращение Бойко наш комментарий
Зардушт Ализаде: «Армяне скоро сами предложат Азербайджану мир» полемика с Искандаряном
Президент Ильхам Алиев: «Мы показываем пример, как надо управлять страной» официоз
В Германии Дмитрия Назарова встретили как героя И готовы предложить новый контракт
Вугар Байрамов: «Нам не нужно увеличение поставок продукции из Турции» эксклюзив
«Сильный Азербайджан и сильная Россия закроют путь Тегерану» К визиту Роухани в Москву
Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО
Житель Сабирабада забил молотком 7-летнего сына
Пресс-секретарь Трампа повздорил с журналисткой из-за вопроса о России
В Германии задумались о бойкоте чемпионата мира по футболу в России
Мировые цены на нефть растут
Разведка Латвии обвинила Россию в кибершпионаже
В Италии столкнулись автобус и автовоз: 16 пострадавших туристов
Чемпион Евроигр продает свою виллу И покидает Азербайджан?
Франция готова принять встречу президентов Алиева и Саргсяна заявление сопредседателя
Правительство Великобритании отвергло идею нового референдума о независимости Шотландии
Президент Молдавии хочет расширить свои полномочия
Рамиль Усубов на переговорах в ОАЭ фото
Самолет снес головы делавшим селфи девушкам
Опровержение от Haqqin.az Наши ошибки
Парламент Шотландии поддержал проведение второго референдума о независимости
Этот День государственной безопасности
В Куре утонул рыбак
В Белом доме объявлена тревога
Сопредседатели МГ ОБСЕ в Карабахе