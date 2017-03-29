Митинг оппозиции в центре Бишкека

Сторонники лидера оппозиционной в Киргизии парламентской партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева, взятого под стражу на два месяца по обвинению в мошенничестве и коррупции, в среду проводят митинг на Старой площади в центре Бишкека, передает корреспондент РИА Новости.

На площади перед зданием Верховного суда Киргизии собрались несколько десятков сторонников оппозиции, которые требуют изменить меру пресечения своему соратнику.

По их сведениям, в среду Верховный суд оставил в силе решение нижестоящих инстанций об аресте Текебаева на время следствия сроком на два месяца.