Рублю спрогнозировали значительное ослабление

Оптимальный курс российской валюты равен 62 рублям за доллар. В среднем в 2017 году он будет находиться на этой отметке. Такое мнение в среду, 29 марта, в беседе с Лентой.ру высказал главный валютный стратег датского Saxo Bank Джон Харди.

«При этом российская валюта, как и раньше, зависит от нефтяных цен. Россия, конечно, много чем может торговать, но основные ее товары — это по-прежнему нефть и газ», — констатировал он.

Харди также отметил, что ключевым риском в 2017 году может стать существенное падение цен на нефть. По его словам, для этого сложились определенные предпосылки: большие запасы сырья собраны в мире, экономика КНР замедляется, а США активно производят сланцевую нефть.

«Я считаю, что снижение нефтяных цен — это наиболее значимый риск для мировой финансовой системы. Если нефть упадет ниже 45 долларов за баррель, разумеется, это обрушит рубль и сильно скажется на российской экономике», — сказал аналитик.