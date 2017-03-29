Во Франции разгромили группировку Юзбашева

Французский суд приговорил к срокам от восьми месяцев до девяти лет 22 выходцев из стран бывшего СССР по обвинению в организованном преступном сообществе, передает Agence France-Presse.

Суд французского города Бордо признал 22 выходцев из Азербайджана, Грузии, Армении, Узбекистана виновными в кражах, вымогательствах, контрабанде и сокрытии краденного. Они приговорены к разным срокам заключения.

Суд отклонил аргументы стороны защиты подсудимых, согласно которым они состояли в сообществе взаимопомощи между соотечественниками, находящимися на территории другой страны.

Подсудимые были привлечены к уголовной ответственности за действия, совершенные в составе преступной организации, которая действовала на большой части Франции с 2011 по 2013 год. Суд постановил, что группировка относилась к мафиозному типу и отличалась от традиционной преступной организации. Для группировки были характерны строгая иерархия, собственный кодекс чести и пакт о необходимости хранить молчание.

Предполагаемый глава группировки 41-летний выходец из Грузии Артур Юзбашев был приговорен к девяти годам тюрьмы. Согласно адвокату одного из подсудимых, они намерены обжаловать решение суда.