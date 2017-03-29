Европарламент пригрозил заблокировать соглашение о Brexit

Если соглашение о выходе Британии из Евросоюза (Brexit) не сохранит за европейцами прав на жизнь и поездки в Великобританию, европейский парламент заблокирует документ. Об этом заявили евродепутаты, сообщает The Guardian.

«Глава переговорной группы ЕС по Brexit Мишель Барнье и члены парламента, как понимается, обеспокоены информацией о том, что британское правительство хочет, чтобы 29 марта — день, когда оно официально уведомит ЕС о намерении покинуть союз — стало датой прекращения свободного перемещения людей», — пишет газета.

По данным издания, резолюцию, проясняющую позицию Европейского парламента, вынесут на голосование 5 апреля. Она была составлена с целью исключить возможность ограничения прав европейцев, собирающихся посетить Британию в ближайшие два года.

29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально запустит процедуру Brexit, которая продлится, как ожидается, в течение двух лет.