 

Левон Тер-Петросян: «Территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены Азербайджану» Новое заявление

 

Территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены Азербайджану в соответствии с положениями документа, по которому стороны ведут переговоры, заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян, передает Интерфакс - АВН.

«Если мы не сделаем это добровольно, то однажды земли отберут санкциями», - сказал Тер-Петросян в эфире армянского телеканала «Кентрон».

Тер-Петросян отметил, что государство должно готовить общество к решениям.

«Если Серж Саргсян идет по этому пути, то я до конца буду стоять рядом с ним», - сказал он.

Возглавляемая Тер-Петросяном оппозиционная партия «Армянский национальный конгресс» в составе предвыборного блока с «Народной партией Армении» участвует в парламентских выборах республики, которые пройдут 2 апреля.

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