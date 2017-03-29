В Китае нашли крупнейший в истории страны золотой рудник

Крупнейший в истории Китая золотоносный рудник, запасы которого оценивают в 22 миллиарда долларов, обнаружили на востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство China News.

По данным компании Shandong Gold Group, рудник с 382 тоннами запасов золота обнаружили ранее в этом году в местечке Силин на полуострове Цзяодун в провинции Шаньдун. Сообщается, что запасы драгоценного металла простираются на расстояние двух километров, толщина слоя — 67 метров. Содержание золота в породе составляет 4,52 грамма на тонну.

Сообщается, что если рудник будет работать с ежедневной производительностью 10 тысяч тонн, то может работать безостановочно на полную мощность в течение 40 лет.