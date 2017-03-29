NIKOIL | Bank провел очередную благотворительную акцию, посвященную весеннему празднику Новруз.

150 детей школы-интерната №11 поселка Бильгя, лишенных родительской заботы, были приглашены в Азербайджанский национальный драматический театр, где маленькие зрители получили незабываемые впечатления от праздничного спектакля.

Детей развлекали символы праздника Новруз — Коса и Кечал, Бахар Гызы и остальные герои национального фольклора. Помимо хорошего настроения каждый ребенок получил традиционный подарок.

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