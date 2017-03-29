 

NIKOIL | Bank чтит свои традиции фото

 

NIKOIL | Bank провел очередную благотворительную акцию, посвященную весеннему празднику Новруз.

150 детей школы-интерната №11 поселка Бильгя, лишенных родительской заботы, были приглашены в Азербайджанский национальный драматический театр, где маленькие зрители получили незабываемые впечатления от праздничного спектакля.

Детей развлекали символы праздника Новруз  Коса и Кечал, Бахар Гызы и остальные герои национального фольклора. Помимо хорошего настроения каждый ребенок получил традиционный подарок.

NIKOIL | Bank  универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.

Информацию о банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981.

Адрес официальной страницы банка в соцсети https://www.facebook.com/bank.nikoil

 

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