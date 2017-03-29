Тяжелые бои в Афганистане

По меньшей мере 47 боевиков ликвидированы, более 50 получили ранения в результате атаки правительственными силами Афганистана позиций радикального движения "Талибан" на западе страны, передает Синьхуа.

"В результате хорошо скоординированных операций по позициям "Талибана" в уезде Бала Балук провинции Фарах сегодня утром были ликвидированы по меньшей мере 47 повстанцев, 51 получил ранения", — сообщил агентству Раз Мохаммад Орьяхил.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ.