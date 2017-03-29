 

В Грузии задержали украинского экс-министра

 

В Грузии задержан бывший заместитель министра топлива и энергетики Украины Игорь Кирюшин, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во вторник ночью в своем фейсбуке.

«ГСУ ГПУ осуществляется досудебное расследование уголовного производства в отношении замминистра ТЭК времен Януковича господина Кирюшина по подозрению в соучастии в завладении преступной организацией под руководством Януковича В.Ф. имуществом, принадлежащим ОАО «Укрнафта» и ПАО «Укргазвыдобування», на общую сумму более 2 млрд грн»,  говорится в сообщении.

Луценко отметил, что органы правосудия Грузии приняли решение о временном аресте Кирюшина на 90 суток для принятия решения об экстрадиции в Украину, сообщает Интерфакс. 

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