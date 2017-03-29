Путин увеличил численность Вооруженных сил

Штатная численность Вооруженных сил России с 1 июля этого года вырастет до 1,9 млн человек. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить штатную численность Вооруженных сил РФ: с 1 января 2017 года — в количестве 1 897 694 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих; с 1 июля 2017 года — в количестве 1 903 051 единицы, в том числе 1 013 628 военнослужащих», — отмечается в документе.

В предыдущей редакции указа штатная численность ВС РФ была установлена в размере 1,88 млн единиц, в том числе 1 млн военнослужащих.