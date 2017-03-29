Салим Муслимов о старении населения Азербайджана

Население Азербайджана к 2050 году увеличится в 1,4 раза по сравнению с 2015 годом, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

«В 2050 году население Азербайджана будет в 1,5 раза превышать показатель 2015 года», — сказал С.Муслимов в среду на посвященной национальному диалогу конференции на тему «Инициатива будущего труда».

По его словам, сохранение тенденции увеличения доли граждан пенсионного возраста потребует реализации новых пенсионных реформ в стране.

«К 2050 году доля граждан в возрасте 65 лет и старше составит 22% от общего числа населения страны против 6,2% в 2015 году, что делает необходимым реализацию реформ в сферах труда, занятости и социального обеспечения, особенно в пенсионной области», — подчеркнул С.Муслимов.

Он отметил, что в будущем коэффициент демографической нагрузки достигнет 63.

Министр также отметил, что за последние четверть века в Азербайджане происходит тенденция старения населения.

«С 1990 года в республике наблюдается сокращение количества детей в возрасте 0-14 лет на 8,3% и увеличение числа граждан 65-летнего возраста и старше. Доля граждан престарелого возраста увеличилась с 4,8% до 6,2%», — сказал он.