Генконсульство Польши в Украине обстреляли из гранатомета

Генконсульство Польши в украинском Луцке этой ночью было обстреляно из гранатомета. Как сообщает BBC, об этом заявил вице-консул Кшиштоф Савицкий.

Он отметил, что в помещении, в которое целились, были люди, но "их спасло то, что выстрел произвели на 20 см выше окна", никто не пострадал.

В результате взрыва в крыше помещения образовалось отверстие диаметром 2-3 м.

На месте происшествия работает следственная группа. Охранники здания сообщают, что слышали два взрыва.

В связи с происшествием посол Украины был вызван в МИД Польши. Также посольство Польши в Киеве направит ноту протеста в МИД Украины.