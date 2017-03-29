 

Бойцовская собака загрызла хозяина на глазах у журналистов

 

Стаффордширский терьер насмерть загрыз жителя Лондона во время интервью с журналистами телеканала BBC. Об этом сообщает Daily Mail.

41-летний хозяин бойцовской собаки согласился принять участие в съемках документального фильма о дрессировке домашних животных. Но во время общения со съемочной группой канала стаффорд неожиданно напал на мужчину.

Пострадавший был доставлен в больницу, через два часа врачи констатировали его смерть.

Собака была помещена в закрытый приют. Властям предстоит решить, стоит ли усыплять животное из-за агрессивности.

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