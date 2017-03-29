 

Лавров о том, как Азербайджан помог России

Автор: Отдел информации 

«Россия не нуждается во внешней помощи. Тем не менее, есть многочисленные примеры проявления солидарности зарубежных партнеров с российским народом, когда речь идет о чрезвычайных ситуациях, в том числе о стихийных бедствиях, на территории нашей страны»,  сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью изданию «Аргументы и факты», отвечая на вопрос, есть ли примеры помощи других стран России, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт МИД РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил роль Азербайджана по оказанию помощи России в ликвидации последствий ряда стихийных бедствий.

«В рамках ликвидации последствий пожаров на торфяниках в 2010 году получена помощь со стороны чрезвычайных служб Азербайджана, Белоруссии, Армении, Италии, Болгарии, Казахстана, Франции, Польши, Турции и Латвии»,  заявил глава российского МИД.

«В 2012 году Азербайджан и Белоруссия направили в Россию гуманитарную помощь пострадавшему от наводнения населению Краснодарского края»,  отметил Сергей Лавров.

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