Лавров о том, как Азербайджан помог России

«Россия не нуждается во внешней помощи. Тем не менее, есть многочисленные примеры проявления солидарности зарубежных партнеров с российским народом, когда речь идет о чрезвычайных ситуациях, в том числе о стихийных бедствиях, на территории нашей страны», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью изданию «Аргументы и факты», отвечая на вопрос, есть ли примеры помощи других стран России, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт МИД РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил роль Азербайджана по оказанию помощи России в ликвидации последствий ряда стихийных бедствий.

«В рамках ликвидации последствий пожаров на торфяниках в 2010 году получена помощь со стороны чрезвычайных служб Азербайджана, Белоруссии, Армении, Италии, Болгарии, Казахстана, Франции, Польши, Турции и Латвии», — заявил глава российского МИД.

«В 2012 году Азербайджан и Белоруссия направили в Россию гуманитарную помощь пострадавшему от наводнения населению Краснодарского края», — отметил Сергей Лавров.