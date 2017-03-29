Сирийская армия отбила атаки террористов у ливанской границы

Правительственные войска Сирии совместно с бойцами ливанского движения "Хезболлах" отбили ряд атак боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в горном районе Каламун на границе с Ливаном, сообщил РИА Новости приближенный к "Хезболлах" источник.

"Бойцы (ливанского) сопротивления совместно с армией Сирии отразили попытки "Джебхат ан-Нусры" атаковать военные позиции (армии САР) во Флите, в западном Каламуне, нанеся удар с дальних дистанций", — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, ряд террористов, включая одного из бригадных главарей, был ликвидирован, не успев дойти до позиций сирийской армии, после чего оставшиеся террористы сбежали и скрылись в горных ущельях.