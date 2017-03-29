Столь бурных демонстраций и митингов протеста, прокатившихся в минувшее воскресенье по городами и весям России, похоже, никто не ожидал - ни власть, ни граждане. Возможно, даже сам их организатор - главный оппозиционер страны Алексей Навальный не предполагал, что ему удастся одновременно вывести на улицы такое количество народа. В Москве на центральной - Тверской улице было, по разным данным, от 10 до 15 тысяч человек, в Санкт-Петербурге на Марсовом поле собралось около 8 тысяч.

Конечно, эти цифры далеки от тех, которые фигурировали во время протестной активности зимы 2011-2012 годов, когда на улицы выходили до ста тысяч "недовольных горожан". Однако у нынешней волны одна особенность, которой раньше не было. Прежде в центре волнений были только Москва и Питер. Теперь антикоррупционные митинги стали и массовыми, и периферийными - они прошли в ста российских городах. Россиян поддержали и за рубежом - в Лондоне, Праге, Базеле, Бонне и др.

"Комментировать осужденного бессмысленно"

Поводом для антикоррупционных выступлений стал документальный фильм Алексея Навального под названием "Он вам не Димон". Фильм - о личном состоянии премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Название было взято из известной реплики пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, которая однажды резко осадила газетчиков. "Он вам не Димон", - сказала она, имея в виду прозвище, которое используют многочисленные блогеры и пользователи соцсетей применительно ко второму человеку в государстве.

В фильме, доступном на YouTube, говорится о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев владеет огромными участками земли в элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом, в частности, в итальянской Тоскане. Обвинения не голословны - Навальный предъявляет массу документов, как российских, так и зарубежных, счета, кадастровые планы, фотографии и видеосъемку, сделанную квадрокоптерами.

Его главные выводы: Медведев - "создатель и глава огромной, многоуровневой коррупционной схемы", все описанное в фильме имущество "приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков", премьер-министр создал "преступную схему, основанную не на офшорах, как это часто бывает, а на некоммерческих фондах", которые управляются его друзьями, однокурсниками и доверенными лицами.

Реакция Кремля на расследование Фонда по борьбе с коррупцией Навального была уклончивой и вялой. Как следует из комментария пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле не нашлось ни одного человека, полностью осилившего расследование ФБК.

«В деталях – нет, не ознакомлены, - сказал Песков. - Сообщения СМИ видели. Это не первый пример творчества этого известного осужденного гражданина (Навального)».

В таком же духе высказалась и Н.Тимакова. Она отказалась подтверждать или опровергать изложенную в материале ФБК информацию, тоже остановившись на фигуре Навального: «Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно».

Российские эксперты считают, что отсутствие внятной реакции властей на расследование ФБК и молчание самого Дмитрия Медведева лишь стимулировали уличные протесты.

Протестная волна помолодела

Автор этих строк был очевидцем бурных антиправительственных митингов зимы-2011-2012, когда на московские улицы вышел "рассерженный средний класс". Даже чисто внешне то были вполне обеспеченные люди в возрасте от 30 до 40 лет. Тогда, напомню, москвичи были крайне довольны возвращением Путина к власти и его известной рокировкой с Медведевым, с которым многие прежде связывали надежды на либерализацию страны.

Теперь костяк протестующих составили совсем молодые люди, старшеклассники и студенты первых курсов вузов, средний возраст которых колеблется в районе 15-20 лет. "Новая газета" пишет о "бунте детей, которых предали взрослые". Возможно, слово "предали" слишком сильное. Но в России, действительно, после того как протестная волна 5-6-летней давности спала, установилась атмосфера апатии и равнодушия, когда, казалось бы, никто не верил, что какие-то изменения возможны, а народ махнул рукой на воровство и коррупцию. Сообщения о том, что арестовали за взятку того или иного высокопоставленного чиновника, стали появляться так часто, что они уже не производят на население никакого эффекта. То есть, как пишет эксперт Фонда Карнеги Д.Баунов, "привычный фоновый раздражитель - коррупция в верхах, казалось бы, никого не волнует".

И тут такой всплеск, волей-неволей напомнивший известные события столетней давности. Так что же представляет из себя гроза семнадцатого года?

Легче всего представить себе прошедшие митинги "весенним бунтом крови" у подростков. Еще легче обвинить организаторов митингов "Он вам не Димон" во лжи и подкупе ("Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания сулились денежные награды", - сказал Д.Песков). Но почему "весеннее обострение" пришлось именно на этот год? И можно ли одновременно подкупить десятки тысяч тинейджеров по всей стране?

Вероятно, мотивация участников митингов была совершенно иной. Вот лишь одно из мнений, 16-летней школьницы Кати, которое приводит сайт Meduza. "Я давно знала о произволе нашей власти, но после того, как я увидела расследование Навального, где были изложены прямые факты - фотографии с дронов, слова очевидцев, с которыми невозможно поспорить, - я поняла, что передо мной настоящие доказательства того, насколько в нашей стране разваливается система государственного управления и насколько сильна коррупция, - говорит она. - Мне бы не позволила дома остаться совесть".

Интересно, что во время демонстраций совершенно не было провокационных и хулиганских действий. Никто не бил припаркованные у обочины машины, как это было во время демонстраций протеста после инаугурации президента США Дональда Трампа. Никто не пытался жечь автомобильные покрышки, как это регулярно происходит на киевском Майдане. Любопытно патриотическое действие одного из участников. "На Тверскую я принес с собой флаг России, - говорит 17-летний студент по имени Константин. - Содержание какого бы то ни было плаката я счел провокационным, и мне показалось, что с флагом я продержусь дольше, - так и получилось, нас с друзьями забрали в переходе на Пушкинской площади последними".

Последними, но все-таки "забрали"! А всего было задержано более 1000 тысячи человек, почти вдвое больше, чем во время скандального митинга на Болотной площади пять лет назад. Навальному, которого задержали сразу же после выхода на улицу из метро, дали 15 суток за... неповиновение полиции. Ну что ж, ему не привыкать.

Перемен требуют сердца!

Нынешние протестные митинги имели одну особенность. У них не было какой то конкретной причины - убийства оппозиционного лидера, как это случилось после гибели Бориса Немцова, памятной "монетизации льгот пенсионерам" или что- либо другое. Фильм Навального был лишь косвенной причиной.

А "лозунгом дня" было, как в песне Виктора Цоя времен советской перестройки "Перемен требуют наши сердца!" Тотальное воровство на самом высоком уровне, что называется достало людей. Этому сильно способствует целый набор факторов. Что бы ни говорили власти, материальное положение российских граждан продолжает ухудшаться и света в конце туннеля не видно. Миллионы живут на мизерную пенсию в 8-10 тысяч рублей или получают среднюю зарплату в 20 тысяч. А премьер-министру олигарх Алишер Усманов дарит особняк на Рублевке за 5 миллиардов рублей, в добавление к другим особнякам, который тот имеет - на Волге, в родовом гнезде в Курской области, под Сочи, в Тоскане.

Не работают уже и другие стимулы властей - патриотический угар после присоединения Крыма пошел на убыль, эффект "осажденной крепости" после избрания президентом Трампа перестал действовать, Украина всех утомила.

Массовое участие молодых людей, подавляющее большинство которых впервые обратились протестным формам выражения своего несогласия с властью создает в России новую реальность. Большинство аналитиков предсказывает, что протестная активность будет длиться весь выборный период и после него.

«Мы присутствуем при рождении новой политической реальности, и Кремль здесь бессилен что-либо изменить», - считает политолог Аббас Галлямов. Другой полит-эксперт Михаил Виноградов говорит, что Навальному удалось почувствовать настроения молодого поколения.

«Численно - это успех, поколенчески – это тоже успех". Навальный после минувшего воскресенья становится бесспорным лидером оппозиции. Остальные ее представители -М. Касьянов из ПАРНАС, Г. Явлинский из "Яблока" молодым людям стали явно скучны. При этом Виноградов отмечает, что повестка оппозиционера остается не очень-то креативной, публичные высказывания участников были далеко не так ярки, как их эмоции.

Кремль, история повторяется

Значение протестных акций уже на следующий день после их проведения начали признавать и российские власти. Вслед за первоначальными обвинениями в подкупе Д. Песков выступил и с другими заявлениями. «В Кремле трезво анализируют масштабы вчерашней акции - и не склонны ни преуменьшать, ни преувеличивать их», - ответил он на вопрос, озабочены ли власти масштабом мероприятия.

Кремль не может не быть озабочен размахом протестов. Кажется там понимают, что в марте 2018 года, когда будет избираться Владимир Путин (haqqin.az подробно писал об этом), ставка на достижение "двойных 70 процентов" (первое- голоса в поддержку действующего лидера, второе-явка) могут оказаться недостижимыми.

Весна 2017 года ставит перед российской властью "исторические" вопросы. Последний император России Николай II допустил революцию из-за собственной слабости. Но эта его слабость в феврале 1917, возможно была нежеланием повторять беспримерную жесткость января 1905 года.

Сто лет спустя российские власти настроены вести себя жестко, но так, чтобы, закручивая гайки, не сорвать резьбу. При этом чувствуется некая растерянность политической элиты после появления фильма о Медведеве. Убирать своего премьера президенту не с руки - Путин, как известно, никогда не поддается давлению извне. Но предлагать что-то в рамках борьбы с коррупцией нужно, а что именно - никто не знает.

Отдельные вопросы: как работать с молодыми и нетерпеливыми, которые горят желанием перемен, как привлечь их на избирательные участки? Что делать с Навальным? Прежде Путин говорил нации, что он не знает, с кем из оппозиции вести диалог. Теперь точно знает. Но о чем именно говорить?

Март-2017 неожиданно стал неким рубежом. Митинги протеста зафиксировали высокую степень недовольства людей и их готовность выйти на улицу. Теперь с этим знанием власти предстоит как-то жить дальше.