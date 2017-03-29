 

Саргсян перестал доверять своему окружению Армянские источники

 

Президент Армении Серж Саргсян перестал доверять своему окружению, пишет газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники во власти.

«Если на предыдущих выборах, даже президентских, он лишь на несколько минут вечером заходил в штаб, то сейчас он везде ходит сам, чтобы посмотреть и проверить», — пишет газета.

Газета задается вопросом: это из-за того, что президент покидает пост, или оттого, что у РПА (Республиканская партия Армении) безнадежно низкие показатели?

«Нет, в этот раз более, чем когда-либо, он хочет, чтобы выборы прошли хорошо», — пишет издание.

3 апреля в Армении по программе ЕС «Юнкер» планируется довольно серьезный денежный транш Армении, Молдове и Украине, и это зависит от хорошего проведения выборов в Армении.

Газета также напоминает, что сегодня Серж Саргсян и заместитель председателя РПА Армен Ашотян отправляются на Мальту для участия в съезде Европейской народной партии.

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