 

Синоптики обещают ясную погоду в Баку

 

30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове в основном будет без осадков, местами слабый туман.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, северо-восточный ветер днем сменится на порывистый юго-западный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7°, днем 13-18° тепла, в Баку ночью 5-7°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью  70-80%, днем  50-60%.

Завтра в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром возможен туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.

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