 

Официальный запуск Brexit обвалил курс британского фунта

 

Фунт стерлингов снова дешевеет по отношению к доллару и иене из-за официального старта процедуры выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Курс фунта снизился на 0,5% до $1,2394, ранее он опускался до внутридневного минимума с 21 января — $1,2385. В паре с иеной фунт также потерял 0,5% и к 9:10 мск стоил 137,7, что близко к минимуму с 17 января, сообщает «Интерфакс».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально запустит Brexit. Письмо с официальным извещением о задействовании Лондоном 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из Евросоюза будет доставлено председателю Европейского совета Дональду Туску в среду в 12:30 по Лондону послом Великобритании в ЕС Тимом Барроу. Этот момент станет формальным началом процедуры Brexit.

После этого Мэй проведет встречу с кабинетом министров, а затем выступит в британском парламенте.

Между тем, как указывает The Guardian, Европарламент пригрозил заблокировать соглашение о Brexit, если документ не сохранит за европейцами прав на жизнь и поездки в Великобританию.

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