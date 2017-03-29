 

Минкультуризма о перевыполнении плана эксклюзив

Автор: Записал Джейхун Наджафов, отдел социума 

Министерство культуры и туризма Азербайджана собирает данные по количеству туристов, побывавших в Баку в дни празднования Новруза. Точные цифры будут обнародованы в начале апреля, однако уже сейчас понятно, что в этом году в Азербайджан приехали больше гостей, чем в прошлом. Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы Министерства культуры и туризма Азербайджана Вугар Шихмамедов.

Вугар Шихмамедов

По его словам, зарубежные туристы остались довольны организованными Минтуризма в различных районах Баку туристическими фестивалями. Эти мероприятие охватили практически все посещаемые туристами зоны города от Приморского бульвара до сада Сабира.

По его словам, опыт нынешнего фестиваля дает предпосылки для расширения и разнообразия мероприятий в будущем. Касаясь информационной работы, он сообщил, что уделяется много внимания публикации буклетов и брошюр о достопримечательностях. В данное время уже налажена мобильная версия путеводителя Baku Gate. «Современные туристы планируют отдых и путешествия в основном через интернет», -  сказал он.

Действительно, еще в начале марта государственные структуры обещали, что в этом году праздник будет отличаться в лучшую сторону и не обманули ожидания. В саде имени Сабира и в «Ичери Шехер» были организованы концертные площадки и ярмарки-продажи различных сувениров, изделий народного творчества, там же можно было отведать блюда национальной кухни. Получилось очень даже комфортно: послушать музыку, потанцевать, поесть и сделать шопинг.

Обращало на себя внимание огромное количество зарубежных туристов, с некоторыми из которых поговорил корреспонденту haqqin.az. Все они в один голос выражали восхищение красотой Баку, историческими памятниками, местами отдыха, гостеприимством, безопасностью азербайджанской столицы.

Иранцы персидского происхождения, отмечали, что Баку красивый европейский красивый город с восточным колоритом. Интересные были у туристов пожелания. Группа иранской молодежи сообщила, что они хотели посетить дискотеку, но не нашли в киосках путеводителя по ресторанам, кафе, дискотекам.

Кроме того, наши южные соотечественники попросили снизить цены на билеты иностранцам за вход во дворец Ширвашахов и Девичью Башню.

Надо признать, что новый подход Минтуризма к празднованию Новруз Байрам с ориентиром на иностранного туриста дал хороший результат. Праздник в этом году не превратился в большую провинциальную палаточную свадьбу как это бывало в прошлом.

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