На этой неделе ожидается визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан. Какой может быть повестка визита? О чем будут говорить лидеры?

На эти и другие вопросы в интервью haqqin.az ответил известный казахстанский политолог Замир Каражанов.

- Нет сомнения, что лидеры двух стран поднимут вопрос увеличения товарооборота, который находится на критически низком уровне. У нас крупные экономики, при этом объем торгового оборота не превышает 500 млн долларов. Причин этому много. К примеру, в 2014-2015 годах упала цена на нефть, которая является чувствительной для экономик Азербайджана и Казахстана.

Парадокс в том, что экономики Казахстана и Азербайджана бурно росли вместе с ростом цен на энергоресурсы. Но эта динамика никак не сказалась на объеме товарооборота между странами. Хотя по логике рост экономики должен был способствовать увеличению торгового оборота. Проблема в нас самих. Мы добываем нефть и газ, но энергоресурсы нам не нужны. Мы их продаем в Европу или Китай и покупаем у них готовую продукцию.

Получается абсурдная картина: Казахстану и Азербайджану нечего друг другу предложить. Поэтому задача увеличения товарооборота для нас очень непростая. По идее нам надо диверсифицировать свои экономики, увеличить производство бытовых и промышленных товаров, чтобы торговать ими. В этом смысле товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном может стать неким индикатором перемен в экономике двух стран.

К примеру, в марте Казахстан поставил тепловозы Азербайджану. В свою очередь, Казахстан заинтересован в приобретении азербайджанских товаров. С одной стороны, вырастет объем торговли, с другой – сделает нас менее зависимыми от капризов мировой экономики. К примеру, от цен на нефть. Поэтому правительства наших стран будут искать товарную номенклатуру, которую мы могли бы предложить друг другу. Наращивать торговлю невозможно без регулярного сообщения между странами.

Стоит ожидать обсуждения вопроса расширения транспортных коридоров. Для Казахстана и Азербайджана вопрос имеет принципиальное значение. В 2013 году китайский лидер Си Цзиньпин анонсировал политику «Экономический пояс Шелковый путь», подразумевающую экономическую активность Китая в нашем регионе. Выгоду получат все страны, которые обеспечат Китаю выход на рынки Европы или Персидского залива.

На встрече двух президентов, скорее всего, затронут вопрос правового статуса Каспийского моря. Принципиальные вопросы прикаспийские страны решили в ходе саммита в Астрахани в 2014 году. Было ожидание, что в конце 2016 года в Астане политики подпишут документ о статусе моря. Но этого не произошло. Поэтому Казахстан, где должен состояться следующий саммит глав прикаспийских государств, заинтересован в том, чтобы процесс сдвинулся с места.

- Казахстан часто упрекали за слишком братские отношения с Азербайджаном. Наверняка и после этого визита некоторые союзники по ОДКБ обвинят Казахстан в необъективности и предвзятости. Астану это не беспокоит?

- Подобные обвинения, как правило, звучат со стороны неофициальных структур. Отдельных СМИ, политических партий, общественных деятелей. Их влияние на внешнюю политику своих стран зачастую очень ограничено. Их мнение останется только мнением. Поэтому у Казахстана нет повода беспокоиться.

- Есть предположения, что Азербайджан подталкивают к вступлению в ЕАЭС взамен на помощь в решении карабахского вопроса. Возможно ли, что и Назарбаев будет продвигать эту идею?

- Непонятно, на чем основываются такие предположения. Азербайджан игнорирует все структуры, которые были созданы при участии России, так как рано или поздно в них оказывается Армения. ЕАЭС не исключение.

Конечно, Азербайджан имеет большую экономику. И в этом смысле был бы желанным участником любой интеграции. Но даже если Казахстан и захотел бы решить проблему Нагорного Карабаха, ему вряд ли удастся сделать это. У Астаны ограниченные ресурсы для решения столь сложного конфликта. И не только у нее. На постсоветском пространстве существует достаточно территорий с неопределенным статусом. Но до сих пор нет прецедента их решения. Уже это обстоятельство говорит о многом.

Участвовать или нет в ЕАЭС - это решение не должно быть навязанным Азербайджану извне. С другой стороны, очевидно, что решение Нагорного Карабаха лежит не в плоскости политического торга, а консенсуса. Элиты и общество конфликтующих сторон должны прийти к некоему согласию, на основе которого и можно решить проблему. По крайней мере, так было в других неспокойных точках планеты. К примеру, Ольстер и Северная Ирландия.

А если строить догадки и предположения, в какую дверь постучаться Азербайджану, то имеет смысл присмотреться не к ЕАЭС, а, наверное, к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В этой структуре Турция уже имеет статус наблюдателя. Тем более что Каспийский регион входит в сферу интересов Китая, который получает здесь нефть и газ, столь важные продукты для его экономики. По крайней мере, такое пополнение выглядит более логично и закономерно, чем расширение ШОС за счет включения Индии и Пакистана.