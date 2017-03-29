В Турции задержан один из главарей ИГ

Сотрудники турецких спецслужб задержали одного из главарей террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает Anadolu.

Сириец Сафван Гахват, вербовавший боевиков в ряды ИГ среди европейцев, был перехвачен в районе Сарычам турецкой провинции Адана. Полицейские остановили автобус, в котором Гахват вместе с женой ехал из города Тарсус в Стамбул, откуда, предположительно, планировал попасть в Европу.

Террорист был допрошен полицией, после чего суд вынес решение о его аресте. Жена Гахвата депортирована из Турции.

При задержании полицейские изъяли у него цифровые носители с фотографиями, на которых террорист держит в руках оружие и деньги. Снимки сделаны в разное время и в разных местах. На одном из них Гахват в маске приставляет нож к горлу другого человека.

Кроме того, на фото на пальце задержанного отчетливо видно кольцо, которое главари ИГ используют вместо «печати».