Чавушоглу: «Сторонники Гюлена арестовали замглаву Halkbank в США»

Арест в США заместителя генерального директора одного из крупнейших турецких банков Halkbank Мехмета Хакана Атиллы произведен по инициативе сторонников организации Фетхуллаха Гюлена (FETO), заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее об аресте Атиллы сообщил Halkbank на своем официальном сайте.

"Видно, что уже снятый с должности и близкий к FETO (прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Прит) Бхарара заранее подготовил обвинительное заключение, и оно сразу же поступило в суд. Мы внимательно следим за процессом", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала TRT.

Он добавил, что собирается обсудить эту тему с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который прибывает с визитом в Анкару в среду.