Как известно, депутаты Госдумы РФ предложили ввести новый принцип обретения гражданства под условным названием «право почвы». Подразумевается, что российское гражданство может получить подданный любого государства, если он родился в СССР или даже в одной стран, входивших в состав СССР или Российской империи, а также те, у кого там родились родственники по восходящей линии.

В экспертной среде это было воспринято как еще один шаг России на пути к восстановлению империи. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров постарался развеять эти опасения, твердо заявив, что у России нет никаких территориальных притязаний по отношению к соседним государствам.

«Россия – мирное государство. У нас нет территориальных притязаний по отношению к соседям. Заинтересованы, чтобы нас окружали благополучные, процветающие страны, с которыми мы бы выстраивали партнерские отношения в духе добрососедства», - заверил глава российского внешнеполитического ведомства.

А вот российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что у РФ есть желание, но нет возможностей для восстановления Советского Союза в прежних границах. «Кремль сейчас не располагает необходимыми ресурсами для контроля постсоветского пространства», - предполагает он.

Вместе с тем Д.Орешкин не сомневается, что Кремль будет осуществлять попытки возрождения былой имперской мощи. Просто за годы, прошедшие со времен холодной войны, в геополитическом пространстве произошли огромные перемены.

«Времена захвата территорий закончились, теперь для того, чтобы подчинить ту или иную землю, туда надо инвестировать. Есть ли у России столько средств, чтобы восстановить империю? Конечно, нет. Поэтому, как говорится в старом советском фильме, не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями», - подчеркнул он.

Но вот бывший госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис считает идеи о восстановлении в том или ином виде СССР фантастическими, что он и сказал в беседе с haqqin.az.

«Каждая из стран бывшего СССР, будь то Казахстан, Азербайджан или Литва, уже 25 лет независима и выработала свои национальные интересы. Не думаю, что власти этих стран вновь захотят сузить свои полномочия или пойти против воли своих народов, чтобы превратиться в колониальные или полуколониальные образования. Самым удачным форматом на пространстве бывшего СССР был СНГ. Это объединение было создано на добровольной основе, а не по принуждению. Поэтому оно остается самой долговечной структурой.

Суть событий тех лет - это трагедия для меня, так как всю сознательную жизнь я жил в СССР, но страна с таким управлением не могла больше существовать. И восстановление ее невозможно», - убежден Бурбулис.