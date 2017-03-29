 

Паспорт России – опасность над нами? Отвечают экс-госсекретарь России и политолог Дмитрий Орешкин

Автор: Записал Заур Расулзаде, отдел политики 

Как известно, депутаты Госдумы РФ предложили ввести новый принцип обретения гражданства под условным названием «право почвы». Подразумевается, что российское гражданство может получить подданный любого государства, если он родился в СССР или даже в одной стран, входивших в состав СССР или Российской империи, а также те, у кого там родились родственники по восходящей линии.

В экспертной среде это было воспринято как еще один шаг России на пути к восстановлению империи. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров постарался развеять эти опасения, твердо заявив, что у России нет никаких территориальных притязаний по отношению к соседним государствам.

«Россия – мирное государство. У нас нет территориальных притязаний по отношению к соседям. Заинтересованы, чтобы нас окружали благополучные, процветающие страны, с которыми мы бы выстраивали партнерские отношения в духе добрососедства», - заверил глава российского внешнеполитического ведомства.

Дмитрий Орешкин

А вот российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что у РФ есть желание, но нет возможностей для восстановления Советского Союза в прежних границах. «Кремль сейчас не располагает необходимыми ресурсами для контроля постсоветского пространства», - предполагает он.

Вместе с тем Д.Орешкин не сомневается, что Кремль будет осуществлять попытки возрождения былой имперской мощи. Просто за годы, прошедшие со времен холодной войны, в геополитическом пространстве произошли огромные перемены.

«Времена захвата территорий закончились, теперь для того, чтобы подчинить ту или иную землю, туда надо инвестировать. Есть ли у России столько средств, чтобы восстановить империю? Конечно, нет. Поэтому, как говорится в старом советском фильме, не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями», - подчеркнул он.

Но вот бывший госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис считает идеи о восстановлении в том или ином виде СССР фантастическими, что он и сказал в беседе с haqqin.az.

Геннадий Бурбулис

«Каждая из стран бывшего СССР, будь то Казахстан, Азербайджан или Литва, уже 25 лет независима и выработала свои национальные интересы. Не думаю, что власти этих стран вновь захотят сузить свои полномочия или пойти против воли своих народов, чтобы превратиться в колониальные или полуколониальные образования. Самым удачным форматом на пространстве бывшего СССР был СНГ. Это объединение было создано на добровольной основе, а не по принуждению. Поэтому оно остается самой долговечной структурой.

Суть событий тех лет - это трагедия для меня, так как всю сознательную жизнь я жил в СССР, но страна с таким управлением не могла больше существовать. И восстановление ее невозможно», - убежден Бурбулис.

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