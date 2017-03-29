Открыто крупнейшее месторождение нефти в Европе

Компания Hurricane открыла нефтяное месторождение, запасы которого оцениваются в 1 млрд баррелей, в 97 км к западу от Шетландских островов, передает Haberler.

Согласно информации, компания планирует начать добычу в 2019 году.

Главный исполнительный директор Hurricane Роберт Трис заявил, что это очень хорошая новость для компании, так как новое месторождение является крупнейшим месторождением в водах Великобритании.

После этой новости акции компании подорожали на 6%.

По некоторым оценкам, новое месторождение является также крупнейшим в Европе.