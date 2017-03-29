Хауке Ритца: «Европейские лидеры готовы на любые фальсификации… чтобы ничего не менять»

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский утверждает, что Дональд Туск был избран председателем Европейского совета на второй срок с нарушениями европейского права. «Не было голосования по Туску. Был вопрос, кто против, но не было вопросов - кто за, кто воздержался», - настаивает он. И с ним солидарна практически вся политическая элита Польши.

Ситуация, казалось бы, парадоксальная: поляки недовольны тем, что их соотечественник возглавляет столь влиятельную международную организацию.

Варшава встретила очередное назначение Туска если и не в штыки, то с явным раздражением, намекая Европе, что он отнюдь не является достойным кандидатом. А между тем его же избрание на пост председателя Евросовета Польша приветствовала.

Поляки объясняют это тем, что в мире и в самой Польше за прошедшие два года многое изменилось. Тогда Туск был польским премьером, и доверив ему Евросовет, Старый Свет как бы соглашался признать интересы и Восточной Европы. Но потом к власти в Польше пришли политические противники Туска. Сама Варшава перестала прислушиваться к каждому слову и указанию Брюсселя, Дональд Туск остался ярым сторонником западноевропейских воззрений, порой даже в ущерб своей родине.

А вот руководству Евросоюза кандидатура Туска оказалась весьма кстати, чтобы приструнить переборщившую с самостоятельностью Польшу. Туска избрали «на Европу», можно сказать, в пику полякам, на всех перекрестках обвиняющим своего бывшего премьера в гибели президента Леха Качиньского, связях с Москвой, потере авторитета в своей стране, недальновидности и вообще в отсутствии лидерских качеств.

Однако к Варшаве не прислушались, и все члены ЕС проголосовали за переизбрание Туска. Перед тем как хлопнуть общеевропейскими дверями, даже Великобритания подала голос за Туска. К общему удивлению, и Чехия, как и Польша весьма недовольная давлением Брюсселя по поводу беженцев, была за Туска.

Но МИД Польши открыто заявляет, что у них есть доказательства фальсификаций выборов главы ЕС. При этом ЕС никак на эти выпады не реагирует.

А вот отвечающий в польском правительстве за взаимодействие с европейскими институтами Конрад Шиманьский не согласен со своим коллегой Ващиковским и заявляет, что «оснований для пересмотра выбора Туска с правовой точки зрения нет».

«Все указывает на то, что в выборе Туска есть политические недостатки, но юридических проблем я не вижу. Речь может идти лишь о том, что кандидат был избран без согласия страны его происхождения», - сказал он.

Ну а в самой Европе давно предпочитают не замечать ни фальсификаций, ни полицейских разгонов. По мнению немецкого философа Хауке Ритца, когда почти 30 лет назад рухнула Берлинская стена, казалось, западный мир достиг апогея.

«Но у монеты всегда есть другая сторона. И сейчас Запад переживает кризис культуры и сознания. К сожалению, в ближайшем будущем преодолеть его не удастся… Сегодня европейские лидеры готовы даже на фальсификации, чтобы ничего не менять. В фальсификациях при выборе Туска нет его вины, это вина всей европейской бюрократии, которая превратилась в коррумпированный орган. А там, где коррупция, обязательно будут обман и фальсификации. Поэтому Европе лучше бы учить себя демократии, а не искать проблемы в других», - считает философ.

Этого же мнения придерживается и Мартин Мейстрик, доцент политологии Института международных отношений Карлова университета (Чехия). «Все эти тревожные звонки означают, что европейское общество все меньше доверяет политическим элитам и не верит, что они могут справиться с насущными проблемами и сложностями, с которыми мы столкнемся в ближайшем будущем. Поэтому выборы Туска просто имеют формальный характер, впрочем, как и его должность», - не сомневается политолог.