 

Как проголосует Азербайджан

Автор: Жаля Мамедова, отдел информации 

Возвращение России в ПАСЕ в ближайшее время не выглядит реальным. Об этом haqqin.az заявил политолог Эльхан Шахиноглу, комментируя высказывания главы группы объединенных европейских левых Тини Кокса и главы ПАСЕ Педро Аграмунта о том, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ вполне возможно.

Тини Кокс

По сообщению РИА Новости, Тини Кокс считает, "большинство в Ассамблее придут к мысли, что Россию нужно возвращать, но и российский парламент должен двигаться, нельзя просто сидеть и ждать".

Как же проголосует азербайджанская делегация, если в ПАСЕ будет обсуждаться «российский вопрос» - за или против?

Эльхан Шахиноглу считает, что перед Азербайджаном еще не скоро встанет такой выбор. «Вопрос Украины еще не снят с повестки дня. Да, возможно, ПАСЕ забудет про Крым, но поддержку сепаратистов Донбасса и невыполнение Минских соглашений в Ассамблее не забудут. Поэтому не думаю, что данный вопрос можно решить в пользу России в этом году, хоть и идут такие разговоры», - отметил политолог.

При этом, по словам эксперта, и сама Россия не особо заинтересована в возвращении: «Возможно, начнется переговорный процесс. В Москве знают, что ПАСЕ может поставить перед их делегацией очень жесткие условия, которые Россия не сможет или не захочет выполнять».

Что касается позиции Баку, то, по словам Эльхана Шахиноглу, в последние десять лет Азербайджан всегда поддерживал Россию в структурах Ассамблеи. «Иногда даже в вопросах, не отвечающих нашим интересам. Это касается и украинской тематики, когда Азербайджан выступил против решений, принятых ПАСЕ. Так что думаю, когда возвращение будет реальным, азербайджанская сторона снова поддержит Россию», - заключил эксперт.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ в связи с присоединением Крыма к России приняла резолюции, по которым российская делегация была лишена права голосовать на сессии, участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В ответ на это делегация покинула ПАСЕ до конца 2015 года. В январе 2016 года Россия впервые решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы с Советом Европы. В этом году Россия также не направила необходимые документы.

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