В редакцию haqqin.az обратилась группа любителей рыбной ловли. Они сообщили, что на нескольких участках Ширванский водоканал буквально перекрыт сетями. Непонятно, каким образом рыба сможет пройти на нерест по этому водоему.

Обеспокоенные любители рыбалки разместили в соцсетях фото перекрытых участков канала. По их мнению, это грозит окончательным уничтожением рыбы в водоемах, впадающих в Каспий.

Наш сайт обратился по этому поводу в Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана. Сотрудник департамента защиты и преумножения биоресурсов в водоемах Минэкологии Исмаил Юнусов сообщил haqqin.az, что в этом канале есть сети, установленные их ведомством.

«Дело в том, что там наши специалисты проводят лов рыбы для рыборазводческих комплексов. Добытые мальки вырастают, затем их выпускают в водоемы. При этом вполне возможно, что на каких-то участках канала орудуют браконьеры», - отметил Юнусов.

По его словам, распространенные в сети фото скорее всего сделаны на другом водоеме, с меньшей скоростью потока воды, чем у Ширванского водоканала.

Специалист Минэкологии пообещал, что ведомство проведет расследование в связи с полученным сигналом.