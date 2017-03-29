 

В Азербайджане появятся переходные банки

 

Палату по надзору за финансовыми рынками Азербайджана планируется наделить полномочиями по созданию переходных банков. Как передает АПА, об этом сказал председатель совета директоров Палаты Руфат Асланлы.

Он отметил, что орган по контролю за финансовыми рынками в обязательном порядке должен решать вопросы проблемных банков, которые не смогли самостоятельно реструктуризироваться.

«Есть несколько вариантов. К ним относится решение проблем по переведению в обязательном порядке на акции банка депозитов акционеров, лиц, уполномоченных принимать решения касательно управления банком; выставление на продажу части акций банка и привлечение рыночных средств, выставление на продажу активных обязательств банка в целом или частями.

Если банк испытывает определенный дефицит капитала, то путем его продажи здоровому банку можно сформировать новый финансовый институт. Мы предлагаем создать переходные банки, то есть не создается новый банк, а орган по контролю за финансовыми рынками в упрощенном порядке создает временный банк, к которому переходят здоровые активы и обязательства. Через определенное время оздоровленный банк выносится на продажу», - сказал Р.Асланлы.

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