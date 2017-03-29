В Грузии завершилась программа «ларизации», в результате которой, как заявил первый вице-премьер, министр финансов Дмитрий Кумсишвили в лари переведены займы объемом более 60 млн долларов. «В результате этой программы мы получили результат «ларизации» портфеля в 60 миллионов долларов. Это была акция одноразовой поддержки со стороны государства. Мы очень захотели и все для этого сделали. Хочу выразить благодарность всем тем семьям, которые приняли участие в этой акции. 4500 семей в результате этой программы застрахованы от последующих колебаний валютного курса. Кроме этого, изменения, внесенные в законодательство, помогут процессу ларизации. Это те изменения, которые предусматривают выдачу в лари займов до 100 000 лари», - сообщил Кумсишвили.

Что же мешает Азербайджану запустить программу «манатизации» займов? Действительно ли это выгодно и государству, и населению? И почему сообщается, что принявшие в Грузии участие в этой программе семьи теперь застрахованы от колебаний валютного курса?

Отвечая на эти вопросы haqqin.az банковский эксперт и юрист Акрам Гасанов заявил, что в Азербайджане уровень кредитной долларизации в разы больше, чем у наших соседей, включая Грузию, Россию, Казахстан и Турцию.

«Обратите внимание, что за последние годы все наши соседи пережили девальвацию национальной валюты. Но почему именно мы так болезненно переносим ее? А потому, что объем кредитов в инвалюте у нас очень высок. Девальвация сама по себе была неизбежной и являлась следствием глобальной конъюнктуры, особенно падения цен на нефть. Поэтому наш Центробанк можно еще упрекать в несвоевременной девальвации (надо было процесс раньше начать и осуществлять постепенно), но нельзя обвинять в самой девальвации. А вот в чем Центробанк точно виноват, так это в долларизации экономики, в частности кредитной долларизации», - отметил Гасанов.

По его словам, согласно Конституции, Центробанк является монопольным эмитентом маната, а потому должен обеспечивать его стабильность и выполнять функцию кредитора последней инстанции для банковской системы. Последняя сводится к рефинансированию, т.е. обеспечению кредитных организаций манатными кредитами. Мировой опыт свидетельствует, что наиболее объективным и прозрачным механизмом осуществления функции кредитора последней инстанции является кредитный аукцион.

«То есть точно так же, как наш Центробанк проводит депозитные аукционы, привлекая средства банков, аналогично он должен проводить и кредитные аукционы, кредитуя банки. Но Центробанк никогда этого не делал. При этом кредиты ряду банков выдавал (хотя вот курьез: Центробанк лицензировал все банки, т.е. доверял им привлекать вклады населения, а сам их всех кредитовать, т.е. доверять свои деньги отказывался). И поскольку это было непрозрачно и даже скрытно, без всякой конкуренции, реальные условия таких кредитов всегда вызывали массу вопросов и сомнений, особенно по ставке кредитования (формально должно быть по учетной ставке, которая все эти годы была очень низкой).

А потому банки в основном предпочитали кредитоваться не у Центробанка, а у зарубежных и международных финансовых институтов. Между прочим, по ставке, которая была не только не ниже, а порой и выше учетной ставки нашего Центробанка.

Спрашивается: зачем брать кредиты за рубежом по более высокой ставке, когда можно у себя на Родине у родного Центробанка взять дешевый кредит?! К тому же процесс получения кредитов за рубежом нелегкий и требует времени и сил. А главное за рубежом же наши банки брали кредиты в долларах, а у Центробанка получили бы в манатах. Отсюда и пошла наша кредитная долларизация».

Поскольку банки привлекали за рубежом деньги в долларах, то и сами выдавали в основном кредиты в долларах. Не вникая даже, какая валюта на самом деле нужна заемщику, особенно потребителю. Но даже если точно знал, что клиенту нужны манаты, банк все равно всучивал ему доллары.

«Скажем, гражданин покупает автомобиль. Однозначно, что нужен манатный кредит. Но банк оформлял кредит в долларах, а автосалону перечислял манатный эквивалент (т.е. не то, что знал, но и выдал де-факто средства в манатах). И все это время заемщик исправно платил кредит, т.к. пока манат был стабильным, разницы для него не было. Но после девальвации сумма кредита в манатах в разы выросла и стала больше стоимости автомобиля.

Аналогичная ситуация была и с ипотечными кредитами и прочими потребительскими кредитами. Но даже многие бизнес-кредиты тоже были выданы в долларах, хотя бизнесмену были нужны манаты. Словно кто-то нарочно готовил банковскую систему страны к тому глубокому кризису, в котором она сегодня оказалась», - отмечает Гасанов.

А Центробанк, будучи тогда и органом банковского надзора, никаких мер не предпринимал. Более того, после первой девальвации даже отменил лимит открытой валютной позиции, позволив банкам неограниченно спекулировать на валютном рынке и продолжать долларовую кредитную экспансию. В итоге сегодня сложилась ситуация, когда часть заемщиков обанкротились, а другая часть считает несправедливым возвращать долларовый кредит по текущему курсу, поскольку когда они брали кредит, курс был ниже более чем в два раза».

Как отмечает Гасанов, даже стоимость залогов в основном меньше остатка кредитной задолженности в долларах. Кто же станет в такой ситуации возвращать кредит, да еще и в долларах, дальнейший курс которого не известен? Так можно всю оставшуюся жизнь кредит возвращать!

«Выходом однозначно является манатизация кредитов. Некоторые банки по отдельным заемщикам уже пошли на это, даже по заниженному курсу, поскольку понимают, что иначе заемщика никак нельзя будет мотивировать на возврат кредита. Но большинство банков согласно на манатизацию только по текущему курсу, да еще при двух условиях: 1) увеличение процентной ставки; 2) единовременный возврат хотя бы трети (порой и половины) основного долга. Разумеется, такие условия в основном отвергаются заемщиками.

Но и банки можно понять. Чтобы манатизировать кредит, надо иметь эти самые манаты. А наш Центробанк сегодня осуществляет жесткую денежную политику, в разы сжав манатную денежную массу. То есть практически не выдает банкам манатные кредиты.

Таким образом, мы возвращаемся к тому, с чего начали. Проблема началась с того, что Центробанк Бог знает как кредитовал банки. И не решается она потому, что тот же Центробанк отказывается сегодня кредитовать банки, т.е. не выполняет свою естественную и законную функцию.

Обратите внимание, что, несмотря на то, что в Грузии объем долларовых кредитов в разы меньше, но и там правительство ларизацию осуществила лишь по чуть заниженному курсу. И у нас вовсе не требуется, что манатизация была осуществлена по курсу двухлетней давности (хотя по определенным категориям граждан и такое возможно). Но у нас достаточно крупные валютные резервы. Без особого риска можно было бы выделить на это благое и оздоровительное дело определенную сумму.

При этом потребительские кредиты можно было бы манатизировать по существенно заниженному курсу (скажем, 1 доллар=1 манат), а бизнес кредиты по менее заниженному (скажем, 1 доллар=1,3 манат). Напоминаю, что два года назад Конституционный Суд тоже в своем решении ратовал за льготы по долларовым кредитам.

Манатизация кредитов однозначно привела бы к относительному оздоровлению банковской системы и была бы выгодна как государству, так и населению. Ведь доходы у всех в манатах. А значит и платить кредиты им выгоднее и предсказуемее в манатах.

Так, заемщики были бы застрахованы от валютных колебаний, точно так же как в Грузии. Конечно, правительству придется потратиться немного на эту акцию. Но когда на кону здоровье все экономической системы, это нельзя даже считать тратой. Это скорее инвестиция.

Другое дело Центробанк. Еще раз повторяю: чтобы манатизировать кредиты, надо эти манаты иметь. А манаты у Центробанка, и он манатную массу последовательно сжимает. Да, конечно, чисто механическая эмиссия может привести к тому, что выпущенные манаты просто перетекут на валютный рынок и ударят по курсу маната, а также повлекут инфляцию. Но такая же проблема ведь есть и в Грузии, и в России, и других странах. Справляются ведь!

Как? Посредством грамотной политики, эффективного контроля за использованием кредитов по назначению, борьбой со злоупотреблениями и коррупцией. Конечно, все это надо было уже давно иметь, но в любом случае лучше поздно, чем никогда…», - подчеркнул эксперт.