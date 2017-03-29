Сотрудники ФСБ, оперативники УЭБиПК МВД и следователи СК нагрянули с обысками к экс-депутату Ильдару Самиеву, передает «Лайф».

Оперативников интересовала информация, касающаяся совместного бизнеса Ильдара Самиева и уроженцев Азербайджана братьев Манашировых.

Экс-депутат является совладельцем ТЦ "Коламбус", а его партнеры обвиняются в неуплате налогов. У следствия есть основания полагать, что к серым схемам отмывания денег и неуплаты налогов имеет отношение и бывший парламентарий.

К моменту приезда в двухэтажной квартире оперативники нашли лишь бывшую даму сердца Ильдара Самиева, которой он разрешил пожить в квартире в свое отсутствие. Жилье экс-парламентария в ЖК "Остров фантазий", расположенное на 180 квадратных метрах и стоимостью 100 миллионов рублей, принадлежит офшорной компании из Великобритании ООО "Еврофинанс".

Главой фирмы, на которую оформлена квартира, является помощник Ильдара Самиева Сергей Говорухин.