Заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку полковник Вагиф Асадов прокомментировал видеоролик с безбашенной ездой водителя ВАЗ-2107 по «встречке», ранее ставший предметом обсуждений в соцсетях.

Как сообщил журналистам сам Вагиф Асадов, его поразило поведение водителя за рулем и совершенные им грубые нарушения, а также поведение пассажиров автомобиля.

«Эти люди ставят под угрозу и свои, и чужие жизни. При этом им не стыдно – они считают свой поступок геройством, не понимая значения этого слова. Дорожная полиция в кратчайшие сроки установит водителя ВАЗ-2107 и привлечет его к ответственности», - подчеркнул В.Асадов, призвав СМИ широко освещать факты подобных нарушений, пишет 1news.az.

Как видно по видеозаписи, и водитель, и пассажиры ВАЗ-2107, с большой долей вероятности, находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.