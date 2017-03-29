Сотрудники уголовного розыска Управления полиции Низаминского района Баку провели оперативные мероприятия по задержанию жителя Ярдымлинского района Джалала Велиева, который пытался продать оружие и боеприпасы, сообщает телеканал ARB TV.

В ходе операции, проведенной у станции метро «Гара Гараев», преступник был задержан. У него изъяты пистолет со спиленным номером, автомат Калашникова, 13 патронов к автомату. Преступник пытался продать это оружие за 2500 манатов.

Доставленный в отделение полиции Д.Велиев признался в том, что все оружие принадлежит ему, и что он хранил его у себя дома на протяжении нескольких лет.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.