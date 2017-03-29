 

В Италии ожесточенные протесты против Азербайджана видео

 

Полиция Италии разогнала протестующих, выступающих против удаления вековой оливковой рощи, которая находится на пути Трансадриатического трубопровода (TAP) по доставке газа из Азербайджана в Европу, передает Euronews.

Протестные выступления прошли в регионе Апулия. Демонстранты пришли на строительную площадку и хотели заблокировать прибытие грузовиков и тракторов.

Правоохранительные органы разогнали группу из 50 демонстрантов, включая мэров нескольких близлежащих городов. Между сотрудниками полиции и протестующими завязалась драка.

На прошлой неделе строители пересадили 33 дерева, но были вынуждены остановиться из-за протестов. Если деревья не будут пересажены к апрелю, строителям придется дождаться конца ноября, чтобы завершить пересаживание оливковой рощи.

Напомним, комитет No TAP и ранее устраивал провокации против строительства газопровода, даже была атакована техника компании-подрядчика, а в офис компании ТАР бросили бутылку с «коктейлем Молотова».

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