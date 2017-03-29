 

США предупредили о терактах в Турции

 

Госдепартамент США предупредил своих граждан о террористической угрозе в Турции. Соответствующее сообщение размещено на сайте Госдепа.

Ведомство советует гражданам США не посещать страну без необходимости, а во время поездок, если они примут такое решение, избегать визитов на юго-восток Турции из-за постоянной угрозы терроризма.

В сообщении отмечается, что, несмотря на решение Госдепа разрешить семьям дипломатов вернуться в Турцию, продолжают действовать ограничения на личные и служебные поездки сотрудников правительства США и членов их семей, которые проживают в Стамбуле или временно туда приезжают.

Кроме того, продолжают действовать ограничения на поездки на юго-восток страны, включая административную область Адана.

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