США предупредили о терактах в Турции

Госдепартамент США предупредил своих граждан о террористической угрозе в Турции. Соответствующее сообщение размещено на сайте Госдепа.

Ведомство советует гражданам США не посещать страну без необходимости, а во время поездок, если они примут такое решение, избегать визитов на юго-восток Турции из-за постоянной угрозы терроризма.

В сообщении отмечается, что, несмотря на решение Госдепа разрешить семьям дипломатов вернуться в Турцию, продолжают действовать ограничения на личные и служебные поездки сотрудников правительства США и членов их семей, которые проживают в Стамбуле или временно туда приезжают.

Кроме того, продолжают действовать ограничения на поездки на юго-восток страны, включая административную область Адана.