 

Лидер турецких мятежников консультировался с американцами

 

Турецкие силы безопасности установили, что на мобильный телефон одного из предполагаемых организаторов попытки переворота в Турции Адиля Оксюза поступил звонок из генконсульства США в Стамбуле через несколько дней после мятежа, сообщает Anadolu.

Как рассказал источник агентства в прокуратуре Анкары, звонок с номера телефона, зарегистрированного на американскую дипмиссию, поступил Оксюзу 21 июля. Этот факт отражен в подготовленном прокуратурой обвинительном заключении, которое в ближайшее время будет передано в суд.

В ноябре прошлого года агентство Anadolu сообщило со ссылкой на прокуратуру Анкары, что координаторы попытки переворота в Турции Кемаль Батмаз и Адиль Оксюз четыре раза посещали США в 2016 году, последний раз - с 11 по 13 июля. Бывший сотрудник Университета Сакарья Оксюз был задержан сразу после попытки переворота, однако затем освобожден и сейчас находится в розыске.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции.

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