В Карабахе убиты 19 армянских солдат

Вооруженные силы Армении за последние дни потеряли на линии фронта еще одного военнослужащего. Однако данный факт был сокрыт от общественности.

Согласно информации, 27 марта на линии фронта был убит 27-летний старший лейтенант Георгий Адонян. Информация об этом распространена в соцсетях пользователем Azeri Patriots.

При этом Минобороны Армении официально не сообщило о потерях, понесенных 27 марта.

Azeri Patriots также сообщил, что армянская армия с начала года потеряла убитыми 19 военнослужащих, сопроводив информацию длинным списком с указанием имен и званий убитых.

Напомним, 28 марта на линии фронта в направлении Агдама был убит пулеметчик армянской армии Артак Рафаэлян. Убитый был участником апрельских боев прошлого года, а также спортсменом-рекордсменом.