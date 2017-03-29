 

Трамп перешел на iPhone

 

Президент США Дональд Трамп начал использовать iPhone, уйдя в целях безопасности с платформы Android. Об этом в среду, 29 марта, пишет The Verge.

Директор по социальным сетям в администрации главы государства Дэн Скавино-младший написал в Twitter, что Трамп уже пару недель использует «яблочное» устройство. Он подтвердил, что опубликованные в соцсетях последние сообщения 45-го президента США были созданы на новом смартфоне. Ранее пользователи Twitter обратили внимание, что некоторые из твитов Трампа были отправлены не с Samsung Galaxy S3, а с iPhone, так что у многих закрались сомнения в их подлинности.

В прошлом главу американской администрации неоднократно критиковали за использование южнокорейского бренда, отмечает The Verge. Предполагалось, что он сдаст свой гаджет после инаугурации, однако и после вступления в должность президент не изменил своим привычкам. В феврале два сенатора написали письмо министру обороны Джеймсу Мэттису, в котором отметили уязвимость «старого, незащищенного Android-смартфона» главы государства для хакерских атак. Еще одной причиной для озабоченности стал случай, когда Трамп использовал фонарик на телефоне, чтобы подсветить секретные документы на брифинге по ракетной программе КНДР.

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