 

Джалалова приговорили к 7,5 года за ружье гитлеровского министра

 

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в незаконной продаже оружия и мошенничестве Вели Джалалова. 

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде был зачитан приговор, согласно которому В.Джалалова лишили свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев.

Согласно обвинению, Вели Джалалов с целью незаконного присвоения чужого имущества злоупотребил доверием и обманул своего знакомого Джавида Багирова, сказав, что продаст принадлежащее ему инкрустированное золотом и серебром двуствольное ружье, которое оценивается в 50 тысяч манатов.

По заключению Государственной экспертной комиссии Министерства культуры и туризма ружье было произведено в 1936 году в Германии на имя бывшего министра вооружений в правительстве Адольфа Гитлера Альберта Шпеера.

В.Джалалов присвоил ружье. В связи с этим потерпевший Дж.Багиров обратился с жалобой в полицию.   

В отношении В.Джалалова было возбуждено уголовное дело по статьям 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом) и 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК АР.

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