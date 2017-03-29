Больше трети россиян не пойдут в отпуск из-за нехватки денег

В 2017 году 37% россиян не планируют брать отпуск из-за нехватки денег. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование портала Rabota.ru.

Еще 8% россиян заявили, что не пойдут в отпуск в этом году в связи с большим объемом работы. К тому же у большинства граждан есть кредитные обязательства, поэтому они готовы работать с удвоенным усердием, пишет газета.

По сравнению с прошлым годом число нежелающих брать отпуск сократилось на 4%, отмечается в исследовании.

По мнению экспертов, чаще всего отпуск отказываются брать руководители высшего звена или просто очень ответственные работники. В некоторых компаниях, преимущественно в небольших и работающих в регионах, отказ от отпуска поощряется работодателями.

Ежегодный стандартный оплачиваемый отпуск россиян составляет 28 календарных дней. Однако из той части граждан (56%), которые собираются на отдых, порядка 39% планируют взять лишь две недели. Только у 14% россиян отпуск бывает полноценным.