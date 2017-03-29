В Париже задержали десятки протестующих

Количество человек, задержанных в ходе протестов в Париже на фоне убийства полицейским китайца, выросло до 45, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Во вторник сообщалось о 35 задержанных.

Вторая акция протеста против полицейского произвола прошла в ночь на среду в XIX округе Парижа. В ней приняли участие около 400 членов азиатской общины и сторонников антирасистских группировок.

Причиной протестов стало убийство стражем порядка китайца.

Ранее сообщалось, что полиция прибыла по вызову о бытовом насилии в один из домов в Париже. Полицейские услышали крики детей и были вынуждены взломать дверь. Им навстречу бросился 50-летний мужчина азиатского происхождения с ножницами в руках и ранил одного из полицейских.