 

Руфат Асланлы: «Имущество закрывшихся банков будет конфисковано и продано»

 

«На сегодняшний день в Азербайджане в процессе ликвидации находятся 11 банков. Нас спрашивают, почему этот процесс задерживается, когда он начнется», - заявил председатель совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы, сообщает АПА.

По его словам, подготовка плана ликвидации одного лишь Bank Standard требует очень много юридической работы.

«В банке имелись счета 262 тыс. физических и более 47 тыс. юридических лиц. Необходимо определить список всех их требований. Есть спорные вопросы. Например, кто-то хочет получить не 5 манатов, а 5,15 маната. Все эти вопросы должны быть решены. Затем необходимо составить реестр активов банка. Как имущественные, так и правовые требования, а также реестр ожидаемых прав должны быть подготовлены, оценены и утверждены в суде», - сказал Р.Асланлы.

Р.Асланлы заявил, что, согласно предлагаемым в законодательство изменениям, если менеджмент и акционеры банка окажутся ответственными за возникновение проблем в этом банке, они должны будут возместить нанесенные убытки.

«Мы впервые предлагаем подобную практику в Азербайджане. В мире эта практика широко применяется. Зачастую в результате безответственных действий руководства банк становится банкротом, теряются привлеченные средства населения. В некоторых случаях махинации совершаются намеренно. Сейчас государство посредством Фонда страхования вкладов возвращает вклады населения, но ни акционеры, ни менеджмент банка не несут ответственности. Это неправильно. В законодательство впервые вводится подобная практика. Чтобы обеспечить это, мы добавили необходимые статьи в гражданское и процессуальное законодательство», - сказал глава Палаты.

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