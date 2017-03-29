Все бакинские автобусы переходят на карточную систему

В течение года в Баку все автобусы, осуществляющие пассажироперевозки, перейдут на карточную систему. Об этом сказал сегодня журналистам директор Бакинского транспортного агентства Вусал Керимли, передает Тренд.

По его словам, в настоящее время некоторые пассажирские автобусы не отвечают установленным стандартам.

«Поэтому мы выдвинули перед компаниями, осуществляющими пассажироперевозки, требование обновить автобусы. Даже если они не будут обновлены, должны быть изменены их внешний вид и салон. После того, как эти автобусы будут обновлены, в них тоже будет применена карточная система», - сказал Керимли.

Ожидается, сказал директор агентства, что этот процесс будет завершен до конца 2017 либо в течение первых трех месяцев 2018 года.