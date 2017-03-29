В здании Сабунчинского районного суда накануне состоялось заседание по делу второй группы начальников управлений МНБ: генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова. За ходом судебного процесса наблюдал собственный корреспондент haqqin.az.

После 19-дневного перерыва суд перешел к рассмотрению эпизодов дела в рамках судебного следствия.

Один адвокат на двоих

Адвокат Игбал Гасанов представил судебной коллегии ордер, свидетельствующий, что он будет защищать не только Заура Мамедова, но и другого подсудимого - Физули Алиева.

Государственный обвинитель, выражая свое отношение к данному ходатайству, заявил, что это противоречит законодательству, так как между интересами обвиняемых могут возникнуть противоречия. Однако все адвокаты и подсудимые попросили суд удовлетворить ходатайство Гасанова.

Обвиняемый Физули Алиев, попросив слово, заявил, что в словах гособвинителя нет никакой логики, поскольку между интересами Заура Мамедова и его не может быть никаких противоречий.

А потом, видимо, решив поиронизировать, Ф.Алиев добавил: «Уважаемый суд, до сих пор все ходатайства отклонялись. Так что не надо нарушать правил, отклоните и это».

Не остановившись на этом, обвиняемый торжественно поздравил всех присутствующих в зале с праздником. «Поздравляю всех с Новруз байрамы, в том числе и своих товарищей, сотрудников органов госбезопасности, которые в эти дни будут отмечать свой профессиональный праздник. Мы всегда верно служили своему государству и президенту, и я верю, что мы и дальше продолжим нашу службу», - с пафосом произнес он.

Председательствующий на процессе судья Габиб Гасанов попросил обвиняемых выступать по сути обсуждаемых эпизодов и не выходить за рамки хода процесса.

После десятиминутного совещания суд удовлетворил ходатайство адвоката Игбала Гасанова.

300 тысяч не хватило, потребовали еще 200 долларов

Судебное следствие началось с рассмотрения эпизода, связанного с потерпевшим Рауфом Гасановым. В своих показаниях Р.Гасанов заявил, что в 2010 году он владел цехом по изготовлению ювелирных изделий. Однажды ему позвонил неизвестный, представился сотрудником МНБ и приказал явиться в их ведомство. На следующий день в МНБ его встретили Физули Алиев и Ясин Мамедов и потребовали принести им 100 тысяч долларов, сопровождая свои претензии угрозами.

Р.Гасанов пытался объяснить вымогателям, что у него нет возможности выплатить указанную сумму, так как в это время его мать лечилась от онкологического заболевания и все деньги шли на ее лечение. Никто ничего слушать не хотел, и ему пришлось две недели скрываться от сотрудников МНБ.

Но через некоторое время его обнаружили на похоронах родственника и, прямо на кладбище усадив в машину, доставили в Управление МНБ по Сабаильскому району. Встретивший его там Физули Алиев вместе с ним поехал уже в главное здание МНБ.

Там их ждал Ясин Мамедов, заявивший, что раз Р.Гасанов не принес вовремя 100 тысяч долларов, то теперь принесет 300 тысяч. Когда потерпевший взмолился, что у него нет таких денег, сумма сразу выросла до 500 тысяч. Правда позднее сотрудники МНБ все же согласились вернуться к 300 тысячам и дали предпринимателю один день, чтобы он принес их эмэнбешникам.

Вечером того же дня мать Р.Гасанова, обзвонив всех родственников и знакомых, собрала требуемую сумму и передала деньги сыну. Потерпевший отметил, что до сих пор не смог вернуть 20 тысяч долларов своему другу Ризвану Аббасову.

На следующий день на входе в Центральную клиническую больницу Рауф Гасанов передал деньги Физули Алиеву. Через полчаса после этого ему позвонил Ясин Мамедов и заявил, что не хватает 200 долларов. Потерпевший был вынужден вернуться в МНБ и добавить еще 200 долларов к тем деньгам, что он уже вручил им.

Бизнесмен не помнит, кому еще должен

После показаний Р.Гасанова адвокат Адиль Исмаилов забросал его вопросами, на некоторые из которых потерпевший ответить не смог.

Так, он не знал, как его больная мать раздобыла за один вечер 280 тысяч долларов, не считая 20 тысяч, что он взял в долг у своего друга. Не смог он ответить, кому уже вернул долги, а кому еще должен. Р.Гасанов заявил, что долги возвращала сама мать, а он просто давал ей деньги.

Адвокат счел нужным напомнить потерпевшему, что внедорожник Land Cruiser, который он якобы продал для возврата долгов, Р.Гасанов привез из Дубая через семь месяцев после описанных им событий, потом каждый год он менял свои автомобили. А через два года после произошедшего с ним потерпевший взял в банке крупный кредит.

Примечателен и такой эпизод. К делу были приобщены протоколы обыска в доме и на работе Рауфа Гасанова, однако потерпевший, согласившись с тем, что его офис обыскивали, отрицал, что спецорганы искали что-то у него дома. Вернее, он как бы этого не помнил. Адвокату А.Исмаилову пришлось продемонстрировать протокол обыска в доме потерпевшего, где имелась собственноручная подпись Р.Гасанова.

И свояк не припомнит обыска

Дававший показания в качестве свидетеля таксист Валех Назаров, женатый на сестре жены потерпевшего, подтвердил, что помнит, как Рауф Гасанов несколько лет назад срочно собирал по знакомым 300 тысяч долларов.

«У меня не было денег, я только морально мог поддержать его», - заметил свидетель.

В.Назаров отметил, что именно он на своей машине отвозил Рауфа Гасанова, когда он передавал 300 тысяч долларов Физули Алиеву. Однако, как утверждал свидетель, когда они доехали до поворота к Центральной клинической больнице, Рауф попросил его уехать.

Адвокаты тем не менее поинтересовались у свидетеля, почему он, сопровождая потерпевшего, не остался рядом с ним до момента передачи денег. В.Назаров заявил, что не мог не послушаться родственника.

Отметим, что, несмотря на подпись под протоколом обыска в доме у Рауфа Гасанова, свидетель В.Назаров, присутствовавший во время процедуры, так и не смог вспомнить об этом.

Ризван Аббасов, второй свидетель по эпизоду, отметил, что они с Рауфом Гасановым дружат с детских лет. Свидетель подтвердил, что давал другу в долг 20 тысяч долларов, чтобы тот расплатился с МНБ, и что деньги ему до сих пор не вернули.

«Не считаю себя потерпевшим!»

На судебном заседании был рассмотрен и эпизод, связанный с потерпевшим Мубаризом Пашаевым, который уточнил, что с 2007 года он в бизнесе драгоценных камней, в основном бриллиантов, и у него деловые взаимоотношения с дубайскими предпринимателями. Свидетель показал, что в 2009 году привез из Дубая бриллиант стоимостью в 280 тысяч долларов, с тем чтобы продать его в Баку. Деньги дубайскому коллеге Пашаев должен был передать после продажи бриллианта.

По словам свидетеля, чтобы не везти самому такую драгоценность, он попросил работавшего в Дубае азербайджанца Араза переправить бриллиант в Баку. Пашаев уточнил, что при ввозе драгоценных камней в Азербайджан бизнесмены должны были сдать их на таможне в Бакинском аэропорту, выплатить 12% их стоимости в качестве пошлины, а потом забрать свои камни в управлении, расположенном рядом со станцией метро «Хатаи».

Когда Пашаев вернулся домой, в Баку, ему позвонили на мобильный и попросили выйти на улицу. Он подчинился и увидел автомобиль, в котором его ждал Физули Алиев, который без лишних слов предложил проехаться до МНБ.

В министерстве ему заявили, что Араз, которому он доверил свой бриллиант, пытался ввезти драгоценные камни в Азербайджан контрабандой и был задержан.

«Я понял, что камни конфискованы, и вернуть мне их вряд ли удастся. Сотрудники МНБ потребовали, чтобы я принес 100 тысяч долларов, однако потом что-то случилось и мне сказали, чтобы я ушел и не возвращался. Я так и не понял, что тогда произошло», - заявил Пашаев.

Свидетель объяснил, что для выплаты долга дубайским поставщикам он был вынужден продать свой дом в Наримановском районе. Расставшись с собственностью, ему удалось рассчитаться с дубайцами.

«У меня нет претензий ни к одному из обвиняемых, и вообще не считаю себя потерпевшим по этому делу», - решительно заявил Мубариз Пашаев.

От показаний отказался…

Свидетель по этому эпизоду брат жены Пашаева Рамиль Назаров заявил, что в указываемый потерпевшим день он вместе с ним отправился в МНБ. В министерство его не пустили, а мужа сестры выпустили только утром следующего дня. Но больше он ничего не знает, а потому и сказать ему больше нечего.

Тогда судья Габиб Гасанов зачитал показания свидетеля, которые он дал на следствии. Ничего о том, что Рамиль Назаров рассказал на суде, в следственных протоколах не было. Свидетель тогда утверждал, что ни в чем не участвовал и показаний давать не будет…

Однако адвокаты отметили идентичность показаний потерпевшего Мубариза Пашаева и свидетеля Рамиля Назарова, которые они дали на следствии.

Вскоре судья Габиб Гасанов объявил, что очередное заседание суда состоится 30 марта.